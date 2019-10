Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch misslang

Gera (ots)

Unbekannten Tätern misslang offensichtlich der Einbruch in ein Lokal in der Rudolf-Diener-Straße. Am 09.10.2019, in der Zeit von 18:30 Uhr bis 19:15 Uhr versuchten diese offensichtlich gewaltsam die Eingangstür des Lokals zu öffnen, was ihnen jedoch nicht glückte. Allerdings verursachten der oder die Täter Sachschaden an der Tür. Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nunmehr Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Die Hinweise richten Sie bitte an die Tel. 0365 / 829-0. (KR)

