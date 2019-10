Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radler mit knapp 3 Promille unterwegs

Gera (ots)

Ein 35-jähriger Radfahrer muss seit gestern mit einer Anzeige rechnen. Er wurde gegen 19:40 Uhr von Polizeibeamten in der Berliner Straße kontrolliert, als er dort gerade entlangradelte. Die Beamten vernahmen jedoch Alkoholgeruch bei ihm, so dass ein Test gemacht wurde. Dieser ergab schließlich einen Wert von 2,97 Promille. Auch ein zusätzlich durchgeführter Drogentest war positiv, so dass gegen den 35-Jährigen nunmehr entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden. (KR)

