Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen (Schülergruppe) zu Verkehrsunfall gesucht

Gera/Greiz (ots)

Die Polizei Greiz sucht im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen Zeugen zu einem am 19.09.2019, gegen 09:30 Uhr geschehenen Verkehrsunfalles. Insbesondere wird hier eine Schülergruppe samt Betreuer/Erzieher als Zeugen gesucht. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr eine 69-jährige Frau mit ihrem Fahrrad am besagten Tag den Fuß-/Radweg vom Kreisverkehr Gera-Liebschwitz in Richtung Meilitz. Hierbei wich sie einer auf dem Weg befindlichen Schülergruppe aus, kam vom Radweg ab und stürzte. Die 69-Jährige wurde bei dem Sturz verletzt. Die Polizei Greiz sucht nunmehr Zeugen, welche den Unfall bemerkt haben, insbesondere jedoch die Schülergruppe samt ihrem Betreuer/Erzieher. Zeugen werden nunmehr gebeten, sich unter der Tel. 03661/ 6210 bei der Polizei Greiz zu melden. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell