Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gerätehalle aufgebrochen

Altenburg (ots)

Polizeibeamte kamen am vergangenen Wochenende in der Geschwister-Scholl-Straße zum Einsatz, da dort Unbekannte Täter im Zeitraum vom 02.10.- 06.10.2019 gewaltsam in eine Gerätehalle einbrachen. Im Inneren wurden mehrere Schränke durchwühlt. Inwiefern etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zum Geschehen wurden aufgenommen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, an die Polizeiinspektion Altenburger Land zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell