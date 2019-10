Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet

Altenburg (ots)

Fockendorf: Unbekannte Täter öffneten am 06.10.2019, gegen 03:40 Uhr gewaltsam einen in der Schulstraße befindlichen Zigarettenautomat, indem sie diesem sprengten. Der Automat wurde durch die Detonation vollständig zerstört. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchteten im Anschluss zwei unbekannte Täter samt Beutegut (Zigarettenschachtel/ Hartgeld) zu Fuß in Richtung Stausee sowie im Anschluss mit einem Auto in unbekannte Richtung. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die Flüchtigen nicht aufgegriffen werden. Die Ermittlungen seitens der Polizei wurden eingeleitet. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den flüchtigen Tätern sowie deren Fluchtfahrzeug geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) bzw. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) an die Polizei zu wenden. (KR)

