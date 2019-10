Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Scheibe eingeschlagen

Gera (ots)

Aus noch ungeklärten Gründen schlug ein 20-Jähriger am Sonntag (06.1.02019), gegen 17:10 Uhr mit der Hand gegen eine Schaufensterscheibe des KUK in der Schlossstraße und beschädigte dies. Ein Zeuge informierte in der Folge die Polizei, welche den 20-Jährigen kontrollierte. Dieser verletzte sich bei seiner Tathandlung leicht, wurde medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde nunmehr ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell