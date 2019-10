Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dreister Dieb

Gera (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb trieb am 04.10.2019, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr sein Unwesen in der Amthorstraße. Der Unbekannte stahl aus den Räumlichkeiten eines Hauses drei dort abgestellte Fanfaren und zwei Jacken eines Fanfarenzuges. Die Mitglieder des Musikzuges hielten sich hierbei im Rahmen einer Veranstaltung in Gera auf. Die Polizei leitete die Ermittlungen zur Diebstahlshandlung ein und sucht Zeugen, welche Hinweise zum Täter bzw. dem Verbleib der Fanfahren und der Jacken geben können. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen genommen. (RK)

