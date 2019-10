Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beschlagnahme von Marihuana

Rositz (ots)

Am Freitagmorgen gegen 07:00 Uhr wurde in einer Wohnung im Bereich der Karl-Marx-Straße ein 33-jähriger Mann festgenommen, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Im Rahmen der Festnahme konnten in der Wohnung noch etwa vier Gramm Marihuana und einen konsumfertiger Joint festgestellt und in der Folge beschlagnahmt werden. Gegen den Mann wird nun wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.

