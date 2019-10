Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Pkw in Gera

Gera (ots)

Am Freitag, dem 05.10.2019 entwendeten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr eine Geldbörse sowie Bargeld und diverse Schlüssel aus einem parkenden Pkw in der Schellingstraße in Gera, nachdem diese zunächst eine Scheibe des Pkw einschlugen. Die Geraer Polizei ermittelt zu den Tätern und dem Verbleib der entwendeten Gegenstände und nimmt Hinweise zu den bislang noch unbekannten Tätern unter der Telefonnummer 0365/829-0 entgegen.

