Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Ronneburg

Gera (ots)

Am Freitag, dem 05.10.2019 versuchten derzeit noch unbekannte Täter gegen 03:30 Uhr in das Gebäude des Thomas Philipps in Ronneburg einzudringen und hebelten ein Fenster auf. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es den Tätern jedoch nicht, Waren oder Wertsachen aus dem Gebäude zu entwenden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können. Entsprechende Hinweise werden unter der Telefonnummer 0365/829-0 entgegengenommen.

