Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Fahrten und Alkohol und berauschender Mittel

Mohlsdorf / Greiz / Auma (ots)

Beamten der PI Greiz konnten Freitagnacht drei Fahrten unter Alkohol und berauschender Mittel feststellen.

Gegen 20:20 Uhr wurde ein 25-jähriger VW-Fahrer in Mohlsdorf konntrolliert. Er wurde positiv auf Metamphetamin getestet. Ein 49 Jahre alter Peugeotfahrer wurde gegen 23:17 Uhr einer Kontrolle in der Gerhard-Hauptmann-Straße in Greiz unterzogen. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 2,08 Promille gemessen. Im Unteren Graben in Auma konnte gegen 00:05 Uhr ein 20 Jahre alter Seatfahrer mit 0,7 Promille kontrolliert.

Mit allen drei Personen wurden gerichtsverwertbare Messungen bzw. Blutentnahmen durchgeführt. Bei dem 49 Jahre alten Peugeotfahrer wurde zudem der Führerschein sichergestellt.

