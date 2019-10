Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nach Unfall geflüchtet

Greiz (ots)

Am frühen Samstag Morgen gegen 04:00 Uhr ereignete sich in der Gerichtsstaße in Greiz ein Verkehrsunfall bei dem ein Pkw BMW mit einer dortigen Hauswand kollidierte. Aus dem Fahrzeug stiegen zwei männliche Personen aus und flüchteten in unbekannte Richtung. Das Fahrzeug wurde am Unfallort hinterlassen. Durch den Unfall entstand massiver Sachschaden am Pkw und der Hauswand. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher bzw. dem zweiten Insassen geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell