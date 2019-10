Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Greiz (ots)

Am Freitag zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz LIDL in der August-Bebel-Straße in Greiz ein Verkehrsunfall bei dem ein dort abgeparkter Pkw Ford beschädigt wurde. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz zu melden.

