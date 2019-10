Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrerin verletzt

Greiz (ots)

Hohenleuben: Am Mittwoch (02.10.2019), gegen 11:30 Uhr, befuhr eine 28-jährige Seat Fahrerin die Landstraße 1083 von Hohenölsen in Richtung Hohenleuben. In Höhe des Ortseingangsschildes Hohenleuben kam sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links ab, fuhr geradeaus über die Gegenfahrbahn und prallte gegen eine Straßengrabenböschung. Dadurch überschlug sie sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Durch den Unfall wurde die Fahrzeugführerin verletzt, am Pkw entstand Sachschaden. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

