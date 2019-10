Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vermisstensuche war erfolgreich

Greiz (ots)

Auma: Aufgrund der Suche nach einer vermissten 73-jährigen Frau kamen gestern (03.10.2019), gegen 16:05 Uhr mehrere Polizeibeamte und Feuerwehrkammeraden in einem Waldstück bei Auma zum Einsatz. Die Rentnerin war mit ihrer Familie auf Pilzsuche, als sie plötzlich nicht mehr auffindbar war. Glücklicherweise konnte die Vermisste nach nur kurzer Zeit durch Einsatzkräfte aufgefunden werden. Auch der zwischenzeitlich ebenfalls als vermisst gemeldete Ehemann der Rentnerin, welcher sich an der Suche nach seiner Frau beteiligte, wurde nach wenigen Minuten von Polizeibeamten angetroffen. Aufgrund der Vielzahl von eingesetzten Einsatzkräften sowie Einsatzfahrzeugen war die Landstraße von Auma in Richtung Wüstenwetzdorf kurzzeitig voll gesperrt. Kurz vor 17 Uhr waren alle Vermissten wieder bei ihren Familienangehörigen, so dass der Einsatz beendet wurde. (RK)

