Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Gera (ots)

Ein verbaler Streit zwischen einem bislang Unbekannte und einem 64-Jährigen gestern Abend (03.10.2019, gegen 22:55 Uhr) endete schließlich mit einer Anzeige wegen Körperverletzung. Hierbei wurde der 64-Jährige von seinem Angreifer während des Streites weggestoßen, so dass dieser auf die Deichsel eines Anhängers fiel und sich verletzte. In der Folge musste der 64-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Geraer Polizei ermittelt nunmehr zum Körperverletzungsdelikt und nimmt Zeugenhinweise zum bislang unbekannten Angreifer unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (RK)

