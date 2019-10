Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kind bei Unfall verletzt

Gera (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind (9) kam es am Donnerstag (03.10.2019), gegen 11:15 Uhr in der Nicolaistraße. Nach derzeitigen Ermittlungen lief das Kind vor einem geparkten Fahrzeug vom Fahrbahnrand über die Straße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Nicolaistraße fahrenden Pkw Opel (Fahrer 21), wobei das Kind verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

