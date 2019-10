Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Benzin gestohlen

Altenburg (ots)

Die Ermittlungen zu einem Tankdiebstahl hat seit gestern (01.10.2019) die Altenburger Polizei aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen öffnete ein bislang unbekannter Täter in der Zeit vom 29.09.2019 - 30.09.2019 gewaltsam den verschlossenen Tankdeckel eines in der Lohsenstraße abgestellten Pkw Toyota. Aus dem Tank des Fahrzeuges entwendete der Unbekannte in der Folge Benzin und entkam unerkannt. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zum Geschehen unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

