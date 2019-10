Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Straßensperrung nach Verkehrsunfall

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Im Altenburger Land musste gestern Abend gegen 20:15 Uhr die Landstraße zwischen Wintersdorf und Lehma aufgrund eines Verkehrsunfalles voll gesperrt werden. Kurz zuvor kam es auf der Straße zu einer seitlichen Kollision zwischen einem Traktor mit Anhänger und einem entgegenkommenden Lkw samt Anhänger. Der Lkw rutschte in Folge des Zusammenstoßes in den Straßengraben und kann erst heute geborgen werden. Um zu verhindern, dass Hydrauliköl ins Erdreich gelangt, pumpten hinzugerufenen Kameraden der Feuerwehr dieses aus dem Lkw. Die 29-jährige Lkw-Fahrerin wurde beim dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 31-Jährige Traktorfahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Kurz nach 23 Uhr war die Straße schließlich für den Verkehr wieder freigegeben. Allerdings wurden Verkehrsschilder aufgestellt, um ankommende Fahrzeuge auf den im Straßengraben befindlichen Lkw hinzuweisen. Die Altenburger Polizei hat nunmehr die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell