Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußgängerin verletzt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Gestern (01.10.2019), gegen 09:15 Uhr, befuhr eine 76-jährige Smart-Fahrerin die Schopperstraße und bog in der Folge nach links in die Schuhgasse ein. Im Bereich des dortigen verkehrsberuhigten Bereichs kollidierte sie mit einer 69-jährigen Fußgängerin, welche zu Fall kam. Die 69-Jährige wurde durch den Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehn aufgenommen.

