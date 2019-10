Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Garagenkomplex

Gera (ots)

Den Einbruch in mehrere Garagen in der Bieblacher Straße meldete gestern (01.10.2019) der Eigentümer der Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von 30.09.2019 - 01.10.2019 gewaltsam Zutritt zu insgesamt 9 Garagen. Hierbei verursachten die Täter nicht nur Sachschaden, sondern stahlen auch diverse elektrische Geräte bzw. diverses Werkzeug. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise hierzu bzw. den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, zu melden. (RK)

