Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: "Ekel"-Fund im Briefkasten

Gera (ots)

Die Polizei Gera hat seit August die Ermittlungen zu zwei Fällen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen der Tat. Mitarbeiterinnen einer Arztpraxis in der Rudolf-Diener-Straße fanden sowohl am 19.08.2019 als auch am 26.08.2019 einen mit Hundekot gefüllten Beutel im Briefkasten der Praxis. Ein bislang unbekannter Täter schmiss diese Beutel offenbar im Zeitraum des jeweils davor liegenden Wochenendes in die Briefkästen. Die Ermittlungen zur Körperverletzung zum Nachteil der "fündigen" Mitarbeiterinnen wurden aufgenommen. Zeugen, welche im besagten Zeitraum ungewöhnliche Personenbewegungen in diesem Bereich beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die Polizei Gera zu wenden. (KR)

