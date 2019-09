Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrerin kommt von der Fahrbahn ab

Altenburg (ots)

Treben: Zu einem Verkehrsunfall kam es am 29.09.2019, gegen 12:20 Uhr auf der B 93. Die 40-jährige Fahrerin eines Pkw Dacia befuhr die B 93 aus Richtung Altenburg kommend in Richtung Borna. In einer Rechtskurve, unmittelbar nach der Einmündung zur Hauptstraße in Treben, kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Haus. In der Folge wurde der Pkw zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam zum Stehen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt, musste durch die Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit und in das Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug selbst war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An der Fassade des Hauses entstand ebenfalls Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen.

