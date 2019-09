Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wahlplakate brannten ab

Greiz (ots)

Am 28.09.2019, gegen 03:55 Uhr kamen Polizeibeamte in der August-Bebel-Straße zum Einsatz, da hier Unbekannte zwei aufgestellte Wahlplakate beschädigten, in dem sie diese anzündeten. Die Plakate verbrannten fast vollständig. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die Täter nicht gestellt werden. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen hierzu eingeleiteten und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465, entgegen. (KR)

