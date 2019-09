Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Bike vom Fahrradträger gestohlen

Gera (ots)

Ein dreister Dieb machte sich vergangenem Samstag (28.09.2019) in der Zeit von 19:38 Uhr bis 19:49 Uhr an einem in der Dornaer Straße (Supermarktparkplatz), Pkw Volvo, insbesondere dessen Fahrradanhänger, zu schaffen. Hierbei nutzte er die Abwesenheit des Volvo-Fahrers und stahl das auf dem Gepäckträger befestigte E-Bike der Marke Riese&Müller. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zur Diebstahlshandlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 /829-0, entgegen. (KR)

