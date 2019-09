Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Maler-Fischer-Straße

Gera (ots)

In der Nacht von 28.09.2019 (19:15 Uhr) - 29.09.2019 (04:30 Uhr) verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Geländer einer Schule in der Maler-Fischer-Straße. Dort beschädigten die Täter eine Gartentür, brachen Äste von mehreren Bäumen ab und versuchten ein Lagerfeuer zu entzünden. Zusätzlich wurden mehrere Fensterscheiben eingeschlagen, so dass Sachschaden entstand. Die Polizei Gera sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen Zeugen, welche Hinweise zur Tat und den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die Geraer Polizei zu wenden. (RK)

