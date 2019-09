Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Louis-Schlutter-Straße

Gera (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag (29.09.2019), in der Zeit von 06:20 Uhr bis 09:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem in der Louis-Schlutter-Straße abgestellten Taxi. Der oder die Täter schmissen dabei die Seitenscheibe des Fahrzeuges ein. Aus dem Fahrzeug selbst stahlen die Täter ein Mobiltelefon. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht Zeugen, welche im genannten Tatzeitraum ungewöhnliche Personenbewegungen wahrgenommen und Hinweise zum Täter geben könne. Zeugen werden nunmehr gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden. (KR)

