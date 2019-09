Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Gera (ots)

Mitarbeiter des Ordnungsamtes informierten am Freitagabend (27.09.2019, gegen 22:15 Uhr) die Geraer Polizei, da im Bereich der Neuen Straße eine größere verbal aggressive Gruppe kontrolliert wurde. Unverzüglich kamen mehrere Polizeistreifen zum Einsatz. Im Zuge des Einsatzes kam ein junger Mann (20) auf die Beamten zu und gab an, von unbekannten Tätern geschlagen worden zu sein. Ob der die Täter aus der genannten Personengruppe stammten, konnte der unter Alkoholeinfluss stehenden 20-Jährige nicht benennen. Mit einem Rettungswagen wurde dieser schließlich in ein Krankenhaus gebracht und die Ermittlungen zum Körperverletzungsdelikt aufgenommen. (KR)

