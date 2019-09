Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gullideckel entfernt

Gera (ots)

Die Ermittlungen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr hat seit vergangenem Samstag (28.09.2019) die Geraer Polizei aufgenommen. Unbekannte entfernten am besagten Tag zwischen 23:30 Uhr bis 23:45 Uhr vom Bürgersteig in der Langenberger Straße zwei Gullideckel und legten diese auf die Straße. In der Folge fuhr eine Opel-Fahrerin über einen solchen, wobei ihr Auto beschädigte wurde. Die Gullideckel wurden im Rahmen des polizeilichen Einsatzes unverzüglich wieder eingesetzt. Es werden nunmehr Zeugen gesucht, welche Hinweise zu einem möglichen Täter geben können. Die Geraer Polizei nimmt die Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (KR)

