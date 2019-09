Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall

Altenburg (ots)

Windischleuba: Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 28.09.2019 gegen 01:20 Uhr auf der Hauptstraße in Remsa. Ein 21-jährige Fahrzeugführer eines Pkw VW Golf verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Laterne. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass an dem VW keine Kennzeichen angebracht waren und der Verursacher deutlich unter Alkohol stand. Bei der anschließenden Blutentnahme widersetzte sich der Unfallverursacher den polizeilichen Maßnahmen und trat um sich. Gegen den Beschuldigten wurden Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

