Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Senior landet betrunken im Straßengraben

Hohenlenölsen - Hohenleuben (ots)

Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr verlor ein 71-jähriger Mercedes-Fahrer auf der L1083 zwischen Hohenölsen und Hohenleuben die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in einer Kurve geradeaus in den den Straßengraben. Ein Atemalkoholtest ergab den stattlichen Wert von 2,18 Promille. Der Führerschein des Rentners wurde beschlagnahmt.

