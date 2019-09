Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Strohballenbrände mit hohem Sachschaden

Gera (ots)

Am Samstag wurde gegen 02:40 Uhr an der B2, Abzweig Brahmenau der Brand von ca. 80 Strohballen gemeldet. Diese wurden nach polizeilicher Einschätzung durch einen unbekannten Täter in Brand gesteckt. Hierbei entstand ein Schaden von 5000 Euro.

Ebenfalls am Samstag gegen 23:15 Uhr brannten in Korbußen, Mückernscher Weg 1800 Strohballen im Gesamtwert von 36 000 Euro. Die Feuerwehren Korbußen, Großenstein und Ronneburg kamen zum Einsatz, konnten aber aufgrund des Brandausmaßes die Strohballen nur kontrolliert abbrennen lassen. Es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung und Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs.

Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden wegen Brandstiftung und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. (Tel.: 0365-829-0)

