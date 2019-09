Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nach Zigaretten gefragt und zugeschlagen

Gera (ots)

Ein 41-jähriger Mann wurde am Freitag gegen 21:00 Uhr in der Altenburger Straße, Bushaltestelle "Am Wäldchen", von 3 jungen Männern um Zigaretten angefragt. Als er dies verneinte, schlug einer der Männer dem Geschädigten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht,so dass dieser zu Boden fiel.Fortfolgend flüchteten die Täter in Richtung der Ostschule.Zur Personenbeschreibung des Schlägers konte nur angegeben werden, dass es sich um einen jüngeren Mann mit vermutlich deutscher Abstimmung handelt, der schwarze Kleidung und "Nike" -Turnschuhe trug.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. (Tel.: 0365-829-0)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell