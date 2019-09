Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall

Altenburg (ots)

Lumpzig: Gestern Nachmittag (26.09.2019), gegen 16:20 Uhr erreignete sich auf der Landstraße kurz vor Lumpzig ein schwerer Verkehrsunfall im Zuge eines Überholvorganges. Nach derzeitigen Erkenntnissen überholte der Fahrer eines Citroens mehrere Fahrzeuge, als er die Landstraße in Richtung Altenburg befuhr. Ein ihm hierbei unmittelbar entgegenkommender Pkw konnte rechtzeitig bremsen. Ein weiterhin entgegenkommende Kleintransporter VW (Fahrer 55) bremste ebenfalls ab, geriet hierbei jedoch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Sattelzug (Fahrer 62). Der Kleintransporter wurde nach dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn bzw. den Straßengraben geschleudert und kam dort zum Erliegen. Der 55-jährige Fahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der 62-jährige Fahrer des Sattelzuges, als auch der Fahrer des Citroen blieben unverletzt. Da beide zusammengestoßenen Fahrzeuge (Kleintransporter/Sattelzug) nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Die betroffene Landstraße war im Zuge der Unfallaufnahme bis circa 19:30 Uhr gesperrt, so dass es zu Verkehrseinschränkungen kam. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen. (RK)

