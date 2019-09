Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Essen auf dem Herd

Gera (ots)

Gestern Abend (26.09.2019), gegen 22:30 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei aufgrund einer gemeldeten Rauchentwicklung in die Richterstraße aus. Die betroffene Wohnung konnte schnell ausfindig gemacht und geöffnet werden. Es stellte sich heraus, dass der 57-jährige Wohnungsinhaber das Essen auf dem angestellten Herd vergessen hatte, so dass es zur Rauchentwicklung kam. Die Gefahrenquelle wurde beseitigt und die weiterhin bewohnbare Wohnung gelüftet. Der Wohnungsinhaber kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Andere Personen wurden zum Glück nicht verletzt. (KR)

