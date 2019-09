Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radrennbahn beschmiert

Gera (ots)

Unbekannte Täter beschmierten in der Zeit von 11.09.2019 - 25.09.2019 ein Gebäude auf dem Gelände der Radrennbahn Gera in der Haeckelstraße. Der oder die Täter brachten hierbei diverse Schmierereien in blauer und orangener Farbe an. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (RK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell