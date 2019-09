Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzung zur Pressemeldung "Einsatz in den Gera-Arcaden" vom 25.09.2019, 18:30 Uhr

Die aus der Bombendrohung am Nachmittag resultierenden Durchsuchungsmaßnahmen in den Gera-Arcaden wurden gegen 20:00 Uhr beendet. Dabei wurden keine verdächtigen Gegenstände aufgefunden. Die Sperrung des Einkaufcenters konnte daher aufgehoben und die Läden an die jeweiligen Verantwortlichen übergeben werden. Auch die Sperrung des Außenbereiches, welche zu den Einschränkungen des Straßen- und Schienenverkehrs geführt hat, wurde zwischenzeitlich aufgehoben.

Die Kriminalpolizei Gera ermittelt nun gegen den unbekannten Anrufer. (AW)

