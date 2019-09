Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in einer Kurve

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz: Am Dienstag (24.09.2019), gegen 22:25 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Audi Fahrer die Bundestraße 175 aus Friesnitz in Richtung Großebersdorf. In einer Linkskurve kam der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und abseits der Straße auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Dabei wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Durch den Unfall wurde der Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer, der Halter des Pkw war, verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn und den Fahrzeughalter wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

