Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Auma-Weidatal: Am gestrigen Dienstag (24.09.2019), gegen 14:20 Uhr, befuhren ein 41-jähriger Opel-Fahrer und der 20-jährige Fahrer eines Lkw VW die Schleizer Straße vom Markt in Richtung Schleiz. Hierbei musste der Opel Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr fortfolgend der Lkw auf den Pkw auf. Beide Fahrzeugführer wurden hierbei verletzt. Auch an den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Greizer Polizei hat die ERmitltungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

