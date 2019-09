Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperlicher Angriff

Gera (ots)

Weil ein Mann am späten Nachmittag (16:40 Uhr) des gestrigen Tages (24.09.2019) in der Breitscheidstraße / Heinrichsstrasse offenbar körperlich gegen zwei Personen vorging, informierten Zeugen die Polizei. Unvermittelt kamen mehrere Polizeistreifen zum Einsatz, wobei der 31-jährige flüchtige Täter in unmittelbarer Nähe festgestellt werden konnte. Nach aktuellem Stand griff dieser zuvor ein einen 27-jährigen Mann und eine 31-jährige Frau körperlich, sowohl mit Fäusten, als auch unter Verwendung eines Messers, an. Verletzt hat er glücklicherweise niemanden. Gegen den 31-Jährigen wurde nunmehr ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

