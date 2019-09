Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schuppen aufgebrochen

Altenburg (ots)

Der Schuppen einer Schule in der Platanenstraße war im Zeitraum vom 20.09. - 23.09.2019 offenbar Ziel unbekannter Täter. Diese brachen die Tür des Schuppens, in welchem diverse Spielsachen gelagert werden, gewaltsam auf und verursachten so Sachschaden. Nach aktuellem Stand entfernten sich die Täter wieder, ohne etwas gestohlen zu haben. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, bei der PI Altenburger Land zu melden.

