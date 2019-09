Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dieselkraftstoff entwendet

Greiz (ots)

Greiz; Wünschendorf/Elster: Zwischen Donnerstag und Montag (19.09. bis 23.09.2019) entwendeten bislang unbekannte Täter von zwei Baustellen in Greiz, Werdauer Straße sowie Wünschendorf/Elster, Am Weinberg, Dieselkraftstoff aus abgestellten Baustellenfahrzeugen. Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Die Polizei Greiz hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zu den Tatgeschehnissen bzw. den Tätern geben können, sich unter der Tel.: 03661 6210 bei der Polizei Greiz zu melden.

