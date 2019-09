Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter auf frischer Tat erwischt

Gera (ots)

In den frühem Morgenstunden des gestrigen Montages (23.09.2019, gegen 02:30 Uhr) bemerkte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, wie sich zwei Personen unberechtigt Zutritt zum Gelände eines Autohauses in der Siemensstraße verschafften. Als der Sicherheitsdienst die beiden Männer ansprach, flüchteten diese mit einem Fahrzeug. Die hinzugerufene Polizei stellte das Fluchtfahrzeug samt Insassen in unmittelbarer Nähe fest. Bei den beiden Tätern (Insassen) handelt es sich um zwei 23 und 29 Jahre alte Männer (polnisch). Im Fahrzeug selbst wurde diverses Beutegut (hochwertige Fahrzeugteile) unbekannter Herkunft aufgefunden uns sichergestellt werden. Nach Entscheidung der zuständigen Staatsanwaltschaft mussten die beiden Diebe eine Sicherheitsleistung bezahlen. Im Anschluss daran wurden sie aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. (KR)

