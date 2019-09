Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Altenburg (ots)

Weil er das Rotlicht einer Ampel missachtete, kontrollierten Polizeibeamte am 21.09.2019, gegen 12:45 Uhr den in der Kanalstraße fahrenden Radfahrer. Bei dem 45-jährigen Radler ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,7 Promille, so dass im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurden gegen ihn eingeleitet.

