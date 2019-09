Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall in Seelingstädt

Altenburg (ots)

Seelingstädt: Samstagvormittag (21.09.2019, gegen 10:35 Uhr) kam es im Zuge eines Abbiegevorganges an der Kreuzung zur B 175 zum Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Beide Fahrzeuge, ein Pkw Suzuki und ein Pkw Skoda, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Fünf in den Fahrzeugen befindlichen Insassen (80, 60, 25, 24 und ein Baby) kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Suzuki blieb unverletzt. Aufgrund des Unfalles kam es zur kurzzeitigen Sperrung der Kreuzung und damit verbunden zu Verkehrseinschränkungen. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden seitens der Polizei Altenburg aufgenommen.(RK)

