Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall an Kreuzung

Greiz (ots)

Langenwetzendorf/Wildetaube: Samstagmorgen (21.09.2019), gegen 09:45 Uhr kam es an der Kreuzung Wildetaubener Hauptstraße / Tschirmaer Straße zum Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Im Zuge eines Vorfahrtsverstoßes kollidierte ein Pkw Mercedes (Fahrer 58) mit einem Pkw Renault (Fahrer 80). Der Renault wurde aufgrund der Kollision von der Straße gedrückt und kam an einer Gartensäule zum Stehen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund des Unfallgeschehens kam es kurzzeitig zu Verkehrseinschränkungen in diesem Bereich. Die Greizer Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen. (RK)

