Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Die Besitzerin (38) eines Mountainbikes der Marke Cube erstattete am vergangenen Wochenende Anzeige bei der Geraer Polizei. Ein bislang unbekannter Täter stahl am 21.09.2019, in der Zeit von 15:45 Uhr bis 15:50 Uhr das in der Franz-Petrich-Straße, auf einem Supermarktparkplatz abgestellte und an einem Fahrradständer angeschlossene schwarze Fahrrad und entfernte sich im Anschluss. Nach Auskunft der Geschädigten beobachteten zwei jugendliche Zeugen den Täter bei der Tat. Die Polizei Gera hat nunmehr die Ermittlungen zum Fahrraddiebstahl aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden die jugendlichen Zeugen sowie auch alle weiteren Zeugen gesucht, welche Angaben zur Tat bzw. dem Täter geben können. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gera unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell