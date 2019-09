Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Mehrfamilienhaus

Gera (ots)

Ein bislang Unbekannter trieb am vergangenen Samstag (21.09.2019) sein Unwesen in einem Mehrfamilienhaus in der Oststraße. Nach Auskunft von Anwohnern hielt sich der Unbekannte in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr scheinbar in dem Haus auf und entwendete mehrere im Treppenhaus bzw. in Abstellkammern und Kellerräumen abgestellte Gegenstände. Unter anderem wurde ein Bollerwagen, Fahrradflickzeug, einen Reithelm, einen Wäschekorb und diverse Lebensmittel bzw. Getränke gestohlen. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. dem Täter geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Polizei Gera zu melden. (RK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell