Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Papiercontainer in Brand

Gera (ots)

Der Brand eines Papiercontainers sorgte am Freitag (20.09.2019, gegen 02:10 Uhr) für den Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Der brennende Papiercontainer befand sich hierbei auf einem Containerabstellplatz in der Berliner Straße und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Aufgrund der Hitzeentwicklung wurden auch die anliegenden Container in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen, insbesondere zur Brandentstehung, unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (KR)

