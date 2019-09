Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz an Tankstelle

Gera (ots)

Heute Nacht (23.09.2019), gegen 01:15 Uhr sorgte eine 49-jährige Frau für einen Polizeieinsatz in der Vogtlandstraße. Ein Zeuge informierte zuvor die Polizei, da die Frau, nachdem sie in einer dortigen Tankstelle einkaufte, im Anschluss aus noch ungeklärter Ursache auf dem Gelände zu randalieren begann. Die 49-Jährige zog dabei u.a. die Tankpistolen heraus, schüttete Wassereimer aus und schmiss den Fahrradständer in Richtung Eingangstür. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen die Frau schließlich in Gewahrsam und übergaben sie in die Obhut medizinischem Fachpersonals. Ein Ermittlungsverfahren gegen sie wurde ebenfalls eingeleitet. (RK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell